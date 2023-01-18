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Anadolu: Турция оперативно проводит работы для превращения страны в газовый хаб

Anadolu: Турция запустила третью по счету плавучую регазификационную установку

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Depositphotos

Турция в ускоренном режиме проводит инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб. Об этом информирует Anadolu.

По информации агентства, уже третья плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Она будет функционировать на СПГ-терминале госкомпании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции.

ПРГУ называется Vasant, установка рассчитана на хранение 180 тыс. куб. м. СПГ и обладает мощностью подачи 28 млн куб. м газа в сутки.

Ранее стало известно, что Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой.

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