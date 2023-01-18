Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН Гутерриш заявил о прогрессе в вопросе экспорта удобрений из России

close
100%
Wikimedia Commons

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ООН достигает прогресса в организации экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы достигаем прогресса, где это возможно, в частности в организации экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — сказал он.

По словам генсека, для продолжения и обеспечения доступности экспорта продовольствия и удобрений РФ и Украины нужно сотрудничество с частным сектором в банковской сфере, торговой и в области доставки.

Ранее постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей об экспорте украинского продовольствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть