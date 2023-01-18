Генсек ООН Гутерриш заявил о прогрессе в вопросе экспорта удобрений из России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ООН достигает прогресса в организации экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы достигаем прогресса, где это возможно, в частности в организации экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — сказал он.

По словам генсека, для продолжения и обеспечения доступности экспорта продовольствия и удобрений РФ и Украины нужно сотрудничество с частным сектором в банковской сфере, торговой и в области доставки.

Ранее постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей об экспорте украинского продовольствия.