Венгрия попросила ЕС исключить страну из списка государств, которые ввели антироссийские санкции

Россия по-прежнему остается для Венгрии ключевым поставщиком энергетических ресурсов, включая нефть и газ. Стране больше негде покупать сырье в условиях кризиса, поэтому Будапешт попросил власти Евросоюза (ЕС) об исключении из списка европейских государств, которые ввели энергетические санкции против Москвы, приводит слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петера Сийярто ТАСС.

«Мы по-прежнему покупаем нефть и газ у России. Почему? Потому что наша инфраструктура не дает нам возможности снабжать страну из других источников. Для строительства инфраструктуры нужно время. К завтрашнему дню сотни километров трубопроводов не построить», — заявил Сийярто.

По его словам, в текущей ситуации физически невозможно снабжать страну без российских источников энергии. Сохранение поставок нефти и газа из РФ помогло бы Будапешту повысить собственный уровень энергобезопасности.

16 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассчитывает на поддержку Евросоюза (ЕС) в строительстве новых газопроводов в Центральную Европу. В этой сфере важно тесное взаимодействие с Болгарией, включающее серьезное развитие инфраструктуры, а также строительство новых трубопроводов и интерконнекторов.