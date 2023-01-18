Мультимиллионеры и миллиардеры призвали участников форума в Давосе повысить налог на богатство

Группа мультимиллионеров и миллиардеров из 13 стран мира обратились с письмом к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, где призвали их повысить налоги для богатых людей. По их мнению, это позволит решить проблему кризиса стоимости жизни, сообщает газета The Guardian.

«Встреча глобальных элит в Давосе …бессмысленна, если не бороться с главной причиной общественного расслоения… Очевидно для всех, что нужно сделать для решения проблемы кризиса роста цен и социального неравенства. Нужно прямо сейчас обложить налогами нас, сверхбогатых», — говорится в статье.

Письмо в том числе подписал актер Марк Руффало, исполнивший роль супергероя Халка, и наследница компании Disney Эбигейл Дисней.

В 2021 году американская конгрессвуман Александрия Окасио-Кортес появилась на балу Института костюма Met Gala 2021 в платье с надписью «Tax the Rich» («Обложите налогом богатых»).

Эксперты форума в Давосе накануне мероприятия назвали рост стоимости жилья главным глобальным риском на 2023–2024 годы. В число других угроз на 2023–2024 годы эксперты включили природные катастрофы, в том числе экстремальные температуры, провалы попыток как-то воздействовать на изменение климата для его смягчения, поляризацию общества.