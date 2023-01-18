ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий

ВТБ за счет реализации программы «Безбумажный банк» за два года спас от вырубки 100 га леса и сэкономил более 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. При этом внедрение цифровых технологий позволит ВТБ ежегодно экономить свыше 2,5 тыс. т бумаги.

В банке уточнили, что программа «Безбумажный банк» стартовала в конце 2020 года. За время действия программы ВТБ перешел к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Таким образом сейчас в электронном виде оформляется и хранится 97% документов. Также за два года банк уменьшил использование бумаги на 900 млн листов, или свыше 4,5 тыс. т – это позволило спасти от вырубки и переработки около 100 га леса.

Как рассказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Андрей Пучков, банк последовательно реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса. По его словам, программа «Безбумажный банк» не только имеет важное экологическое значение, но и существенно помогает повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы.

«Результат цифровизации бизнеса уже увидели розничные и корпоративные клиенты ВТБ – удобство в получение банковских услуг, перевод повседневных финансовых операций в электронный вид, ускорение работы клиентских менеджеров. В дальнейшем мы продолжим курс на цифровизацию, что позволит ВТБ оставаться одним из технологических лидеров на финансовом рынке», — добавил он.

В ВТБ отметили, что для снижения объема используемой бумаги были внедрены новые инструменты и безбумажные технологии как во внутренних процессах, так и в рамках взаимодействия с клиентами и партнерами. Так, для новых розничных клиентов банк существенно сократил печатные формы документов, и сегодня договор комплексного обслуживания для них составляет не более 1 листа. Самые востребованные банковские операции переведены в цифровые каналы, и сейчас 99% операций физлиц доступны без посещения офиса.

Кроме того, абсолютное большинство продуктов и сервисов ВТБ можно оформить с использованием технологии цифрового подписания, а подписанные документы всегда доступны для клиентов в ВТБ Онлайн в разделе «Мои договоры».

Технологии приема и подписания документов в электронном виде позволили также отказаться от бумажного сопровождения операций для юридических лиц. Основным каналом взаимодействия с корпоративными клиентами стали системы дистанционного обслуживания с применением электронной подписи. Это позволяет корпоративным клиентам проводить практически все финансовые операции без посещения офиса банка.