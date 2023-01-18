«Ъ»: российское подразделение ушедшего из РФ Electrolux запустит новый бренд бытовой техники

Российское подразделение покинувшего внутренний рынок страны шведского производителя бытовой электроники Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники под названием Vard. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные информационной системы «Спарк».

24 октября в базе появился зарегистрированный на ООО «Е.Кампани» товарный знак Vard. Ранее эта компания принадлежала шведскому производителю крупной бытовой электроники Electrolux. Из-за международных антироссийских санкций скандинавский производитель решил покинуть рынок РФ, уточняется в статье.

«Российское подразделение покинувшего страну шведского Electrolux весной запустит собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занимаются специалисты бывшего сервисного центра Electrolux. Исходно она будет ориентирована на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания обещает выйти в премиум», — говорится в материале.

Владельцем ООО «Е.Кампани» с сентября 2022 года выступает Павел Потапов, генеральным директором — Алексей Беляков. Помимо товарного знака компания зарегистрировала домен vard.ru, на странице сайта размещен анонс: «Встречайте этой весной», заключается в заметке.

2 сентября руководство шведского производителя бытовой и профессиональной техники Electrolux объявило об уходе с российского рынка в связи с международными санкциями против Москвы. При этом российский бизнес компания намеревалась передать под управление местному менеджменту, продав свою дочернюю компанию в РФ.