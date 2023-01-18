Американский финансист предсказал крах эпохи мирового порядка с доминированием доллара

Время доминирования доллара в мировой экономике подходит к концу. Такое мнение высказал финансист, инвестор, основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио, написала японская газета Nikkei.

«Эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализированной экономикой уходит. Сейчас основные державы и их союзники формируют экономические, финансовые и военные блоки», — сказал Далио.

По мнению финансиста, США, Европа и Япония развили зависимость от собственных Центральных банков и «накопили очень большие долги».

Инвестировать он посоветовал в экономику стран с устойчивой финансовой системой, у которых нет значимых внутренних конфликтов и которые меньше остальных уязвимы при возникновении международных конфликтов. Среди таких государств Далио назвал Индонезию, Вьетнам и Индию.

На прошлой неделе глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок госдолга, лимит которого окажется исчерпанным в четверг, 19 января.

Ранее 18 января министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) ищет альтернативу доллару для платежей, так как для бедных стран доминирование американской валюты является невыгодным.