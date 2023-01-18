В России подписали первый офсетный договор с МСП-поставщиком на 120 млн рублей на выпуск транспондеров

Первый в России офсетный договор по 223-ФЗ заключило ООО «Автодор — Платные Дороги» (входит в группу компаний «Автодор») при участии Корпорации МСП.

Отмечается, что поставщиком-инвестором выступила компания ООО «Сорб Инжиниринг». Она обязуется поставить 100 тыс. отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог России и 10 тыс. держателей для них. Общая сумма договора составляет 120,3 млн рублей. По условиям офсетного договора поставка должна быть осуществлена в 2023‒2025 годах тремя партиями, начиная с мая текущего года. При этом ранее такие транспондеры производились только в Европе.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства.

«Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет. Это нововведение особенно актуально сегодня, когда для отечественных предприятий закрыты привычные ранее рынки сбыта», — отметил он.

«Заключение офсетных договоров поможет малым и средним предприятиям с большей продуктивностью использовать возможности внутреннего рынка и придаст импульс их развитию», — подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

«Ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает поставку нужной ему качественной продукции на протяжении установленного периода, а МСП-поставщик — гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед и импульс к развитию своего предприятия. Важно, что на всем пути идет сопровождение специалистами корпорации, заказчик определяет свой спрос, мы помогаем найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кроме того, первый офсетный договор предусматривает, что ООО «Сорб Инжиниринг» обязуется инвестировать в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 млн рублей. Оно разместится в Зеленоградском округе Москвы. Также согласно требованиям офсетного договора, МСП-поставщик берет на себя комплекс обязательств, которые гарантируют выполнение им установленных условий в определенные сроки.