Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России подписали первый офсетный договор с МСП-поставщиком на 120 млн рублей на выпуск транспондеров

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Первый в России офсетный договор по 223-ФЗ заключило ООО «Автодор — Платные Дороги» (входит в группу компаний «Автодор») при участии Корпорации МСП.

Отмечается, что поставщиком-инвестором выступила компания ООО «Сорб Инжиниринг». Она обязуется поставить 100 тыс. отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог России и 10 тыс. держателей для них. Общая сумма договора составляет 120,3 млн рублей. По условиям офсетного договора поставка должна быть осуществлена в 2023‒2025 годах тремя партиями, начиная с мая текущего года. При этом ранее такие транспондеры производились только в Европе.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства.

«Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет. Это нововведение особенно актуально сегодня, когда для отечественных предприятий закрыты привычные ранее рынки сбыта», — отметил он.

«Заключение офсетных договоров поможет малым и средним предприятиям с большей продуктивностью использовать возможности внутреннего рынка и придаст импульс их развитию», — подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

«Ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает поставку нужной ему качественной продукции на протяжении установленного периода, а МСП-поставщик — гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед и импульс к развитию своего предприятия. Важно, что на всем пути идет сопровождение специалистами корпорации, заказчик определяет свой спрос, мы помогаем найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Кроме того, первый офсетный договор предусматривает, что ООО «Сорб Инжиниринг» обязуется инвестировать в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 млн рублей. Оно разместится в Зеленоградском округе Москвы. Также согласно требованиям офсетного договора, МСП-поставщик берет на себя комплекс обязательств, которые гарантируют выполнение им установленных условий в определенные сроки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть