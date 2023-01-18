«Ъ»: Mars рассматривает продажу завода соусов в Московской области

Компания Mars изучает возможность продажи завода соусов, находящегося в Московской области в Луховицах. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Портфель брендов крупного производителя кондитерских изделий включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и ряд других.

Завод, расположенный в Подмосковье, в начале выпускал продукцию под брендом «Гурмания». В 2010 году было принято решение вывести продукт с рынка и завод передали для производства соусов Dolmio и Ben's Original.

Как пояснили источники издания, комплексу не удалось обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. В настоящий момент актив оценивается продавцом в 370 млн рублей. Указанная цена может быть завышенной, добавили в СМИ.

Собеседники «Ъ» обратили внимание, что интерес к заводу Mars будет связан с имеющимся там оборудованием.

Подробности будущей сделки и продажи завода в Московской области сейчас не уточняются.

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