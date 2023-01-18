Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: Mars рассматривает продажу завода соусов в Московской области

close
100%
Pixabay

Компания Mars изучает возможность продажи завода соусов, находящегося в Московской области в Луховицах. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Портфель брендов крупного производителя кондитерских изделий включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и ряд других.

Завод, расположенный в Подмосковье, в начале выпускал продукцию под брендом «Гурмания». В 2010 году было принято решение вывести продукт с рынка и завод передали для производства соусов Dolmio и Ben's Original.

Как пояснили источники издания, комплексу не удалось обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. В настоящий момент актив оценивается продавцом в 370 млн рублей. Указанная цена может быть завышенной, добавили в СМИ.

Собеседники «Ъ» обратили внимание, что интерес к заводу Mars будет связан с имеющимся там оборудованием.

Подробности будущей сделки и продажи завода в Московской области сейчас не уточняются.

Ранее экономист Владислав Гинько допустил, что ушедшие из России компании вернутся в течение пяти лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть