Глава PepsiCo: «Если мы не сделаем сельское хозяйство сексуальным, нового поколения фермеров не будет»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта призвал сделать сельское хозяйство «сексуальным», пишет газета The Wall Street Journal.

В его понимании, это заключается в том, чтобы крупные компании внедряли новые технологии для производства более экологичной продукции без повышения цен на рынке.

Он привел в пример продукцию своей компании. Пакет чипсов Lay's можно изготовить из экологичного картофеля на заводе практически без выбросов углерода, утверждает Лагуарта, затем перевезти его на электрогрузовике и продать по цене не выше, чем пакет чипсов, произведенный обычным способом.

«Если мы не сделаем сельское хозяйство сексуальным, следующего поколения фермеров не будет», — заключил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что ученые создали систему, которая может преобразовывать пластиковые отходы и парниковый газ в «зеленое» топливо и другие ценные продукты, используя только энергию Солнца. Исследователи из Кембриджского университета разработали систему, которая может преобразовывать пластик в полезные химические продукты с использованием лишь солнечной энергии.