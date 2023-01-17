Немецкий концерн BASF потерял €1,4 млрд в 2022 году из-за обесценивания активов в РФ

Немецкий концерн BASF понес убытки в 2022 году в размере €1,4 млрд из-за обесценивания активов в России, сообщает финансовый агрегатор Finanzen.net.

Как сообщается, в основном потери произошли из-за обесценивания активов дочерней компании BASF Wintershall Dea на €5,4 млрд.

Без учета «специальных статей, процентов и налогов» BASF заработала в 2022 году около €6,88 млрд, что на 11% меньше, чем годом ранее, отмечает источник. Также с баланса компании списали долю участия в проекте «Северный поток». Из-за высоких затрат, особенно в Европе, BASF уже объявила о программе жесткой экономии, сообщает агрегатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» до 1 октября 2023 года запрещается покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной российским правительством.

Wintershall Dea сообщила о намерении покинуть российский рынок.