Прокуратура выявила хищение 144 млн руб. бюджетных средств при исполнении госконтракта на проведение капитального ремонта дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По информации ведомства, факты хищения бюджетных средств были выявлены в действиях должностных лиц государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ».

Госконтракт касался ремонта подъездной дороги к селу Харциз Первый в Сочи. В прокуратуре отметили, что должностные лица организации-подрядчика внесли ложные сведения в акты выполненных работ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что осужденный на 15 лет и 9 месяцев за хищения бывший гендиректор ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР доктор технических наук Владимир Анисимов, отказавшийся признать вину в организации преступного сообщества, обратился с просьбой о помиловании для того, чтобы развивать ВКС России.