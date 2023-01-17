Цена нефти Brent на бирже превысила $86 за баррель впервые с 3 января 2023 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в моменте превысил $86 за баррель, впервые с 3 января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:04 мск стоимость Brent росла на 1,86% — до $86,03 за баррель. Однако позже рост слегка замедлился и к 17.07 мск цена нефти Brent составила $86,01 за баррель (+1,84%). Однако к 18.01 мск нефть укорила рост и уже торговалась $86,42 (+2,33%).

Ранее во вторник президент России Владимир Путин назвал рост мировых цен на газ существенным. В ходе совещания с правительством по экономике глава государства пояснил, что к росту цен привели действия Запада. Президент добавил, что рост цен на топливо в мире обеспечил российским газодобытчикам «хорошую прибыль» и привел к «значительному» увеличению их платежей в бюджет.

До этого генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил, что средняя цена на нефть марки Urals упала до самых низких за два года показателей из-за ситуации в Китае.