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На Украине впервые приватизировали морской порт

Морской порт «Усть-Дунайск» в Одесской области Украины продали на аукционе за $5,4 млн

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Фред Гринберг/РИА Новости

Морской торговый порт «Усть-Дунайск» в Одесской области Украины продали на аукционе во вторник за $5,4 млн, что стало первым случаем приватизации морского порта в стране. Об этом сообщается на странице Фонда государственного имущества Украины на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что стартовая цена порта начиналась с 60 млн гривен (около $1,6 млн). Приобрести лот пытались восемь потенциальных покупателей, в конечном итоге порт был продан за 201 млн гривен (около $5,4 млн).

Победитель аукциона должен в течение 20 рабочих дней произвести оплату, уточнили в Фонде.

Порт «Усть-Дунайск» был открыт в 1977 году. Первая регулярная линия по перевозке грузов между Болгарией, Венгрией, Чехословакией и СССР заработала в декабре 1978 года. 22 декабря 2022 года порт выставили на приватизацию.

27 июля 2022 года украинское правительство утвердило перечень из 420 государственных организаций, которые будут в дальнейшем ликвидированы или приватизированы. Позже в министерстве экономики пояснили, что 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы, а 66 получат новых собственников, после чего будет возобновлено или модернизировано производство.

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