В Минсельхозе России рассказали о ситуации с производством модифицированного крахмала

В Минсельхозе России заявили, что держат на контроле ситуацию с производством модифицированного крахмала, сообщает «Интерфакс».

«Минсельхоз находится в постоянном контакте с производителями молочных продуктов, которые подтверждают, что в настоящее время работают стабильно и обеспечены всем необходимым», — указано в сообщении.

Модифицированный крахмал является основой для производства йогуртов — он применяется как загуститель.

Ранее стало известно, что производители йогуртов в России на фоне санкций меняют состав и консистенцию продукта.

В публикации говорится, что за три квартала 2022 года из-за снижения спроса выпуск продукта сократился. Кроме этого, производители опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые в пудингах и йогуртах используют как загустители. Эксперты уверяют, что пока проблему с нехваткой сырья удается решать с помощью изменения рецептур и роста себестоимости.