Dir.bg: Европа снова меняет газовую карту на фоне отсутствия топлива из России

Европа не смогла совершить энергопереход без природного газа, отчего сменила одну зависимость на другую, сменяя на ходу газовую карту. Об этом сообщает Dir.bg.

После прекращения поставок газа из России появилась идея реализации энергетического перехода без опоры на природный газ. Однако эти надежды не оправдались, отчего Европа резко сменила свою политику и начала массово закупать сжиженный природный газ (СПГ), отметили в публикации.

По данным издания, в четвертом квартале 2022 года доля поставок СПГ в Европу достигла рекордных 89%, а на трубопроводный газ оставалось всего 11%. Однако одновременно с этим европейцы стали платить за газ как минимум в два раза дороже. При этом такая ситуация невыгодна Евросоюзу (ЕС), отчего регион снова может поменять свою газовую карту, пытаясь найти новые источники поставок.

В статье добавили, что Европа будет рассматривать возможность поставок газа из Азербайджана, Туркменистана, Турции и Греции. Но по оценкам аналитиков, зависимость европейцев может обернуться проблемой, учитывая прогнозы спроса на топливо и большую конкуренцию на рынке.

16 января заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что Европа все равно будет получать газ из США по цене, куда более чем высокой, чем были поставки из России.