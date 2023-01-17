Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: аналитики ВЭФ назвали инфляцию и геополитику главными рисками для мировой экономики

close
100%
Alex Grimm/Reuters

Мировая экономика в 2023 году может столкнуться с рисками высокой инфляции, геополитических конфликтов и макроэкономической нестабильности. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитиков и экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Аналитики на ВЭФ предупредили о риске глобальной рецессии в этом году, а также выделили три крупные проблемы для мировой экономики: это инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитические конфликты, отметили в публикации.

По данным агентства, люди сейчас пугаются того, что может произойти в долгосрочной перспективе, так как прогнозы многих экспертов достаточно мрачные. Например, 40% руководителей компаний убеждены, что «их организации не будут экономически жизнеспособными через 10 лет, при условии того, что ничего не изменится».

В статье добавили, что главам компаний необходимо уже сейчас принимать меры для того, чтобы не закрыться. Однако изменения могут произойти при условии, что у них есть достаточно капитала, чтобы пережить кризисные времена.

16 января генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что в мире может наступить глобальный кризис из-за того, что США могут скатиться в рецессию. По его словам, основной вопрос заключается в том, насколько глубокой может оказаться рецессия. Например, может быть падение экономических показателей в первом полугодии 2023 года, после чего начнется медленное восстановление.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть