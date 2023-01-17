Bloomberg: аналитики ВЭФ назвали инфляцию и геополитику главными рисками для мировой экономики

Мировая экономика в 2023 году может столкнуться с рисками высокой инфляции, геополитических конфликтов и макроэкономической нестабильности. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитиков и экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Аналитики на ВЭФ предупредили о риске глобальной рецессии в этом году, а также выделили три крупные проблемы для мировой экономики: это инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитические конфликты, отметили в публикации.

По данным агентства, люди сейчас пугаются того, что может произойти в долгосрочной перспективе, так как прогнозы многих экспертов достаточно мрачные. Например, 40% руководителей компаний убеждены, что «их организации не будут экономически жизнеспособными через 10 лет, при условии того, что ничего не изменится».

В статье добавили, что главам компаний необходимо уже сейчас принимать меры для того, чтобы не закрыться. Однако изменения могут произойти при условии, что у них есть достаточно капитала, чтобы пережить кризисные времена.

16 января генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что в мире может наступить глобальный кризис из-за того, что США могут скатиться в рецессию. По его словам, основной вопрос заключается в том, насколько глубокой может оказаться рецессия. Например, может быть падение экономических показателей в первом полугодии 2023 года, после чего начнется медленное восстановление.