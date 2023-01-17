Биржевые цены на газ в Европе рухнули ниже $650 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе достигли около $590 за тысячу кубометров в ходе торгов во вторник, следует из данных лондонской биржи ICE. Показатель упал ниже $600 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года. Речь идет о стоимости февральских фьючерсов по индексу TTF.

Как пишет газета «Ведомости», снижение стоимости газовых фьючерсов произошло на фоне новостей о заполненности газовых хранилищ в Европе на 81,49%. Также на это повлияли новости о высокой выработке ветровой энергетики и, наконец, потепление в странах Евросоюза.

Накануне биржевые цены на газ в Евросоюзе опускались до отметки $650 за тысячу кубометров, а затем и до $615 за тысячу кубов.

На открытии торгов во вторник газовые фьючерсы выросли на 0,2% и составили около $728,6,. Это стало ценовым максимумом торгов. Минимум оказался на уровне $609,2, то есть фьючерсы дешевели на 16,2%. Последние фьючерсы торговались на отметке в $614,5 (–15,5%).

19 декабря 2022 года страны Евросоюза достигли договоренности об уровне потолка цен на российский газ. Он составит 180 евро за 1 МВТ/ч, что сейчас соответствует $1975 за тысячу кубометров.