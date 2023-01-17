Эксперт по энергетике назвал причину падения цены на газ в Европе

Падение цены на газ в Европе обусловлено тем, что там установились осенние температуры, отметил в беседе с Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его словам, как только погода вернется в норму, потребление голубого топлива в ЕС будет восстанавливаться, а вместе с ним и цены.

«Это позволяет существенно меньше потреблять газа не только населению, но и промышленным предприятиям, и объектам электроэнергетики. И все это происходит на фоне высокой степени заполненности европейских подземных хранилищ газа, сохранение доступности сжиженного природного газа и стабилизации с поставками трубопроводного газа из всех источников, в том числе из России», — объяснил Громов.

Он добавил, что объемы поставок российского газа остаются примерно на том же уровне.

Ранее сообщалось, что в Европе запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) находятся на историческом максимуме. На данный момент ПХГ ЕС заполнены на 81,49%, что на 19,32% выше, чем в среднем за последние пять лет.