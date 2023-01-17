Инфляция в Германии достигла рекордных 7,9% по итогам 2022 года

Инфляция в Германии достигла рекордных показателей в 7,9% по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического агентства страны.

Основной причиной высокой инфляции стало подорожание энергоносителей и продуктов питания. При этом цены на энергию в прошлом году выросли больше всего, на 34,7%, по сравнению с показателями 2021 года.

По данным ведомства, инфляция в Германии была на высоком уровне в течение прошлого года. При этом к декабрю темпы роста цен немного замедлились, достигнув показателя в 8,6%.

13 января агентство «Прайм» со ссылкой на Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что валовый внутренний продукт крупнейшей экономики Евросоюза – Германии – вырос на 1,9% в 2022 году, согласно предварительной оценке. Согласно более ранним прогнозам, ВВП Германии должен был увеличиться на 1,8% в прошлом году. Такую оценку давали аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Таким образом, рост ВВП Германии оказался выше прогнозных показателей на 0,1 п. п.

До этого деловой журнал Der Spiegel со ссылкой на соответствующие расчеты финансиста из Линца Фридриха Шнайдера писал, что объемы «теневого» сектора экономики Германии вырастут в текущем году на €22,1 млрд и достигнут к концу декабря €360,31 млрд.