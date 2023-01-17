Глава ТПП: бизнес обратился к Госдуме с просьбой скорректировать ряд законопроектов

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что крупнейшие российские бизнес-объединения обратились к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой не принимать законопроекты, которые могут снизить предпринимательскую активность. Об этом сообщает ТАСС.

Катырин считает, что сейчас в условиях санкций власти достаточно эффективно действуют в области поддержки бизнеса, однако некоторые инициативы, напротив, усиливают давление на предпринимателей. Речь идет о проектах, внесенных в Думу в 2019 году, и принятых в конце 2022 года. В частности, недовольство в деловых кругах вызвало решение увеличить наказание по статье 178 УК РФ («ограничение конкуренции путем создания картельного сговора»), а также формализовать ее содержание и повысить степень индивидуальной ответственности предпринимателей.

Катырин отметил, что предложенные меры грозят «целым рядом негативных последствий для бизнеса» и могут из меры воздействия превратиться в «инструмент подавления экономической деятельности». По его словам, предпринимательские объединения попросили Госдуму учитывать замечания бизнеса при подготовке законопроектов.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты заявил, что лишь четверть российских компаний, которые потеряли своих западных партнеров, ушедших с рынка, смогли найти новых. По его словам, сейчас не менее трети бизнеса ищут новых партнеров.