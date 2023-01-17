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В Госдуму внесли проект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта

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Depositphotos

Депутаты и сенаторы внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий штрафы до 20 тыс. рублей для фармацевтов и должностных лиц за продажу лекарств без рецепта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора проекта, сенатора Ирину Рукавишникову.

Поясняется, что также могут быть введены штрафы для юридических лиц в размере до 200 тыс. рублей за аналогичные нарушения.

«Основные изменения касаются работы фармацевтов, чаще всего они нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть...» — добавила Рукавишникова.

Российский сенатор объяснила, что ранее при закрытии аптечной сети с последствиями сталкивались покупатели, в том числе в сельских районах.

Штраф для ИП предлагается установить на уровне от 50 до 100 тыс. рублей.

Также уточняется, что изменения могут быть внесены в статью 14.4.2 «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств».

Ранее Минздрав опроверг планы ввести новые штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств.

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