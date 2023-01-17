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FT: 45 западных банков столкнулись с трудностями при попытках продать российских «дочек»

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Более четырех десятков банков западных стран, имеющих дочерние подразделения в РФ, не смогли найти приемлемые условия выхода из российских активов. Это было во многом обусловлено действием указа президента Владимира Путина о запрете фирмам из так называемых недружественных государств заключать подобные сделки без соответствующего одобрения российских властей, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам консультантов, работающих над сделками, подобный указ может сорвать одни из готовящихся сделок и изменит условия других коренным образом. При этом усугубляет ситуацию тот факт, что в некоторых случаях Кремль использует свой админресурс для оказания давления на непосредственных участников потенциальных соглашений о продажах российских «дочек» западными компаниями.

«Уже согласованные цены продажи упадут вдвое, поскольку Кремль оказывает большее влияние на сделки. Есть несколько очень влиятельных россиян, имеющих тесные связи с Кремлем — они пытаются использовать свое влияние, чтобы отобрать эти организации у бегущих (из России. — «Газета.Ru») иностранцев», — заявил один из собеседников FT, участвующий в переговорах о сделках.

По словам партнера юридической фирмы Dechert Лауры Бранк, которая консультирует западные банки по вопросам продажи их российских дочерних компаний, осуществить подобного рода сделки с каждым днем становится все труднее из-за того, что у властей РФ «нет никаких стимулов облегчать банкам уход».

«Продать российские подразделения становится все более и более сложной задачей. Ситуация очень нестабильная, и правила действительно не ясны», — заключила Бранк.

5 августа президент России Владимир Путин продлил запрет на сделки с активами иностранцев из так называемых «недружественных» стран в ряде сфер, включая финансовый и энергетический сектора. До 31 декабря запрещаются сделки с долями, принадлежащими подобным компаниям, в стратегических предприятиях и их «дочках».

11 августа агентство Reuters сообщило, что венгерский OTP Bank признал сложности с продажей бизнеса в России из-за действия вышеуказанного постановления. В РФ OTP Bank владеет крупной кредитной организацией — «ОТП Банк», входящей в топ-50 банков по объемам активов.

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