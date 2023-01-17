«Ъ»: российские аудиторы могут потерять до 1,2 млрд рублей в год из-за отмены МСФО

Аудиторы на российском рынке могут потерять от 0,7 млрд руб. до 1,2 млрд руб. в результате отмены использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Если власти одобрят соответствующий законопроект, основной ущерб понесут крупные компании, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

«В результате принятия законопроекта об отмене отчетности по МСФО для финансовых организаций потери для аудиторов могут составить 0,7–1,2 млрд рублей в год», — заявил независимый эксперт Андрей Бархота.

В то же время генеральный директор компании «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко допустил ущерб для аудиторских фирм в размере 0,5–1 млрд рублей в год. Это обусловлено тем, что аудит одного небольшого банка может составлять от 1 млн руб., а крупных финансовых организаций — в разы больше. При этом аудиторы могут потерять до 15% выручки от проведения консультационных услуг по МСФО, заключила партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Анастасия Терехина.

16 января РБК со ссылкой на представителя Центробанка (ЦБ) сообщил, что законопроект, который предусматривает освобождение от составления индивидуальных отчетов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), не будет касаться банков. Нововведение освободит от составления индивидуальных отчетов по МСФО только небанковские кредитные организации, кроме центрального контрагента и центрального депозитария, а также некредитные финорганизации.