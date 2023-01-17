Аналитик Акишин заявил, что Россия уже обеспечила себя основной нефтегазохимической продукцией

К настоящему времени Россия успела обеспечить свой внутренний спрос на основные крупнотоннажные виды нефтегазохимической продукции. Новые проекты во многом ориентированы на экспорт в зарубежные страны, а не на внутренний рынок, приводит слова директора практики «Газ и химия» компании VYGON Consulting Дмитрия Акишина РИА Новости.

«По основным крупнотоннажным видам нефтегазохимической продукции (полиэтилен, полипропилен, метанол и другие — «Газета.Ru») внутрироссийский спрос составляет 1–2 миллиона тонн в год. Страна уже обеспечила себя этой продукцией, и новые проекты во многом являются экспортно ориентированными», — заявил Акишин.

По его словам, большинство российских проектов в нефтегазохимической отрасли должны начать производство в 2024–2026 годах. К числу самых крупных Акишин отнес: иркутский завод полимеров в Усть-Куте, амурский ГХК «Сибура» и Sinopec, а также олефиновый комплекс «Нижнекамскнефтехима».

16 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что уровень газификации в стране к концу прошлого года достиг 73%. При этом к 2030-му планируется увеличить показатель до 82,9%.