Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Акишин заявил, что Россия уже обеспечила себя основной нефтегазохимической продукцией

close
100%
Газета.Ru

К настоящему времени Россия успела обеспечить свой внутренний спрос на основные крупнотоннажные виды нефтегазохимической продукции. Новые проекты во многом ориентированы на экспорт в зарубежные страны, а не на внутренний рынок, приводит слова директора практики «Газ и химия» компании VYGON Consulting Дмитрия Акишина РИА Новости.

«По основным крупнотоннажным видам нефтегазохимической продукции (полиэтилен, полипропилен, метанол и другие — «Газета.Ru») внутрироссийский спрос составляет 1–2 миллиона тонн в год. Страна уже обеспечила себя этой продукцией, и новые проекты во многом являются экспортно ориентированными», — заявил Акишин.

По его словам, большинство российских проектов в нефтегазохимической отрасли должны начать производство в 2024–2026 годах. К числу самых крупных Акишин отнес: иркутский завод полимеров в Усть-Куте, амурский ГХК «Сибура» и Sinopec, а также олефиновый комплекс «Нижнекамскнефтехима».

16 января вице-премьер России Александр Новак заявил, что уровень газификации в стране к концу прошлого года достиг 73%. При этом к 2030-му планируется увеличить показатель до 82,9%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть