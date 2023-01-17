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«Флип»: россияне стали продавать рекордными темпами жилье по доверенности по итогам 2022 года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

По итогам 2022 года половина (50%) сделок со вторичным жильем на внутреннем российском рынке недвижимости совершалась по доверенности. Этот показатель стал максимальным за всю современную историю, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков инвестиционной компании «Флип».

«В 2022 году 50% сделок по продаже жилья на вторичном рынке по всей РФ совершались через нотариальную доверенность. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений за рынком. Так, по данным аналитиков, в 2021 году таких сделок было не более 20%, в 2020 году — 15%, в 2019 году — 8%, в 2018 году — 5%», — говорится в материале.

При этом суммарное количество проведенных сделок на вторичном рынке недвижимости в России уменьшилось на 7% год к году и составило по итогам прошедших 12 месяцев 3,9 млн соглашений. Лидерами среди регионов по этому показателю стали Москва, Московская область и Краснодарский край, пояснил генеральный директор «Флип» Евгений Шавнев.

16 января «Лента.ру» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Garnet сообщила, что спрос на приобретение недвижимости в Москве с помощью ипотеки в 2022 году уменьшился на 7,2% по сравнению с годом ранее. Однако в декабре количество соответствующих запросов упало на 8% по сравнению с ноябрем и на 24,6% год к году.

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