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Финансист объяснил, как перестать тратить всю зарплату за день

Финансист Макаров заявил, что составление бюджета и постановка целей сохранит зарплату

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Depositphotos

Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что постановка целей и планирование бюджета избавят от импульсивных покупок и сохранят бюджет.

«Например, надо поставить перед собой цель — купить автомобиль, сделать ремонт, приобрести новую квартиру <…> и так далее», — сказал Макаров.

Также, по его словам, можно регулярно откладывать в копилку небольшие суммы — по 50, 100 или 200 руб.

Эксперт также рекомендовал воспользоваться различными сервисами, которые заблокируют финансовые потоки и не позволят потратить всю заработную плату за день.

Ранее финансовый эксперт Ксения Аверс заявила, что наличие кредитной карты рождает ложное ощущение стабильности, повышает склонность к импульсивным покупкам, подталкивает к тратам больше суммы заработка.

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