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Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $615 за тысячу кубометров

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Jean-Francois Badias/AP

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов 16 января опустились на 15,5%, чуть ниже $615 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF на открытии торгов прибавили 0,2% и приблизились к отметке в $728,6, что стало ценовым максимумом торгов. Минимальное значение составляет $609,2 (–16,2%). Последние фьючерсы торговались по $614,5 (–15,5%).

Динамика стоимости газовых фьючерсов приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, — $727,1 за тысячу кубометров.

Ранее в ходе торгов 16 января биржевые цены на газ в Европе упали до $660 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года.

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов ранее выражал мнение, что цены на газ в Европе, скорее всего, не поднимутся до $4 тыс. за тысячу кубометров из-за своевременного наполнения хранилищ и принятых мер, которые минимизировали риски скачков биржевых цен на газ.

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