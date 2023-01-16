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ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки по вкладам россиян

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам россиян в первые 10 дней января снизилась до 8,13%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти банках, которые привлекли наибольший объем денег россиян, с 1 по 10 января уменьшилась до 8,13%. Это следует из материалов Центробанка.

По данным регулятора, в период с 22 по 31 декабря 2022 года ставка была на уровне 8,177%, а десятью днями ранее – на отметке 8,192%.

В список банков, данные которых регулятор анализирует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, »Тинькофф банк», Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Совкомбанк.

Максимальное значение средней максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался. Ставки по вкладам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. По мере снижения ключевой ставки падали и ставки по депозитам. Ключевая ставка Банка России с марта по декабрь снизилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых.

Менеджер продукта вклады марктплейса «Сравни» Мария Татаринцева рассказала «Газете.Ru», что максимальная ставка по вкладам в январе 2023 года не превысила 10%, а остановилась на этой отметке.

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