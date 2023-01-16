Bloomberg: средняя цена на российскую нефть упала до минимума более чем за два года

Доходы России от нефти оказались под дополнительным давлением, так как средняя цена на нефть упала до самого низкого уровня более чем за два года, пишет Bloomberg.

Основная экспортная цена на российскую нефть снизилась почти вдвое в 2022 году из-за замедления мировой экономики и волны международных санкций в ответ на конфликт на Украине.

Нефть марки Urals с середины декабря по середину января торговалась на уровне $46,82 за баррель. Это самый низкий уровень с 2020 года, когда был разгар пандемии коронавируса, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что после введения странами Евросоюза (ЕС) и G7 предельных цен на энергоносители из России китайские супертанкеры начали отправлять сырье из РФ в Азию. Как минимум четыре таких судна в настоящее время доставляют российскую нефть Urals в Китай, а еще одно направляется в Индию.