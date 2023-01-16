Bloomberg: россияне в 2022 году стали лидерами по покупке жилья в Дубае

Россияне стали лидерами среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes.

Согласно приведенной информации, в прошлом году в Дубае были зарегистрированы более 86 тыс. сделок по продаже недвижимости, что выше показателя 2021 года (80 тыс.). Суммарно было продано объектов на примерно 208 млрд дирхамов ($56,6 млрд), что на 80% больше показателя предыдущего года.

Отмечается, что интерес россиян резко возрос после начала спецоперации на Украине и введения санкций.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с эмиром Дубая и премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль-Мактумом. Бизнесмен получил гражданство ОАЭ в феврале 2022 года — спустя пять лет после переезда в Дубай. Он также имеет гражданство России, Франции и государства Сент-Китс и Невис. В конце прошлого года бизнесмен официально стал самым богатым человеком Эмиратов — его текущее состояние оценивалось Forbes в $15,1 млрд.