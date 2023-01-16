Акции СБП Биржи подскочили в моменте на 23% на фоне выхода результатов за 2022 год

Акции СПБ Биржи в моменте подросли на 23%, до 148,19 рубля за бумаги на фоне публикации отчетности результатов торгов за прошлый год. Об этом свидетельствуют данные на бирже.

Спрос на бумаги СПБ Биржи резко вырос на 23,16% (до ₽148,9 за бумагу) по состоянию на 12:38 мск после выхода отчета о результатах торгов по итогам 2022 года и сообщения о планах существенно расширить список инструментов, которые торгуются в гонконгских долларах и юанях.

По состоянию на 13:40 мск акции биржи слега снизились и торгуются по 141,3 рубля (+16,87%)

В середине декабря глава торговой площадки Роман Горюнов заявил, что СПБ Биржа начала подготовку к запуску торгов ценных бумаг из ряда зарубежных стран. В следующем году планируется начать торги акциями из Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и Узбекистана. По его словам, в 2023 году торговая площадка также рассматривает возможность запуска торгов еще 500 акциями из Гонконгской биржи.

До этого в СПБ Бирже сообщили, что оборот торгов иностранными ценными бумагами на площадке по итогам октября сократился на 92% год к году и составил $2,27 млрд. Падение к уровню сентября 2022-го составило 57,8%.