Доходы российских разработчиков ИИ для распознавания лиц выросли более чем на треть в 2022 году

Доходы разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц в России выросли на 30-35% по итогам 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, в 2022 году выручка компании составила около 1,4 млрд рублей, что на 30% больше результата за 2021 год. Подобную тенденцию отметили и другие участники рынка, у которых доходы в среднем выросли на 30-35%. В частности, это происходит из-за того, что появляется все больше проектов на азиатском рынке, а также на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

Однако некоторые представители компаний отметили, что у них не получилось нарастить выручку из-за геополитической обстановки, так как некоторые механизмы рынка перестали работать. Из-за этого пришлось выводить бренд на зарубежные рынки практически заново.

Аналитики посчитали, что область искусственного интеллекта в целом выглядит перспективной для достижения лидерства в новом технологическом укладе. Кроме того, несмотря на определенные ограничения, разработчики из России не потеряли клиентов в других странах. Также зарубежные компании хотят вкладывать свои деньги в российские разработки, так как они более дешевые, но при этом не уступают в качестве зарубежным аналогам.

В конце декабря издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники в правительстве писало, что группа российских IT-гигантов, состоящая из VK, «Яндекса», Сбербанка и «Ростелекома», планирует организовать совместное предприятие, которое займется разработкой отечественной операционной системы для смартфонов.