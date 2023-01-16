«Ъ»: поставки сжиженного природного газа из России в Европу увеличились в 2022 году на фоне санкций

На фоне международных санкций объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны увеличились по итогам 2022 года. Это произошло в условиях сокращения экспорта трубопроводного топлива в регион, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные крупнейших производителей СПГ в России.

«Завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» увеличил поставки в ЕС примерно на 13,5%, до 14,65 млн тонн. Еще около 0,7 млн тонн на континент пришло с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк». Также незначительные пока объемы ушли с запущенного в сентябре проекта «Газпрома» «Портовая СПГ» — около 0,35 млн тонн, которые преимущественно были поставлены в Грецию», — говорится в материале.

Согласно оценке аналитика компании VYGON Consulting Марии Беловой, по итогам 2022 года европейские страны, включая Турцию, импортировали примерно 125 млн тонн СПГ. Из этих объемов порядка 13% пришлось на российское топливо.

13 января в отчете Еврокомиссии (ЕК) опубликовали статистические данные, согласно которым Европа в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года купила газ на рекордный за 10 лет €101 млрд. При этом объем импорта российского газа в ЕС сократился на 74% относительно аналогичного периода 2021 года.