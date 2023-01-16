Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: в России обсуждают введение единой платежки за коммунальные услуги

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за ЖКУ. Об этом сообщает газета «Известия».

В министерстве отметили, что для реализации инициативы предполагается переход на электронную форму квитанций в ГИС ЖКХ.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что единая инфосистема исключит злоупотребления и позволит контролировать оборот средств в сфере ЖКХ.

Глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что единая квитанция увеличит собираемость платы за ЖКУ, потому что несколько платежек можно потерять. Депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что единая платежка повысит прозрачность отрасли.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть