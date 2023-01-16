«Известия»: в России обсуждают введение единой платежки за коммунальные услуги

Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за ЖКУ. Об этом сообщает газета «Известия».

В министерстве отметили, что для реализации инициативы предполагается переход на электронную форму квитанций в ГИС ЖКХ.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что единая инфосистема исключит злоупотребления и позволит контролировать оборот средств в сфере ЖКХ.

Глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что единая квитанция увеличит собираемость платы за ЖКУ, потому что несколько платежек можно потерять. Депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что единая платежка повысит прозрачность отрасли.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг.