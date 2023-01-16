Доцент Степанова: в 2023 году власти проведут кадастровую переоценку недвижимости

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала, что в 2023 году в РФ впервые проведут государственную кадастровую оценку сооружений, объектов незавершенного строительства, зданий и помещений. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она напомнила, что подобная переоценка в 2022 году происходила в части земельных участков.

По ее словам, регулярная переоценка земельных участков и объектов капитального строительства, установленная законодательным требованием для всех субъектов России, с одной стороны, может увеличить сумму налогового платежа.

С другой стороны — процедура исключает региональные неравенства уровня налоговой нагрузки в разных субъектах по однотипным объектам недвижимости.

Ранее ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что суд и переоценка могут стать способами уменьшения налога за квартиру, если собственник жилья не согласен с суммой взысканий.

Он добавил, что рассчитывать на льготы по уплате налогов могут инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды, пенсионеры и те граждане, для кого такие льготы могут быть предусмотрены местными актами.