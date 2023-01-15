Аналитики сообщили, что Китай начал скупать у России редкие сорта арктической нефти

Пекин начал покупать у России арктическую нефть сортов «Варандей», Arco и «Новый порт». Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитических компаний Vortexa и Kpler.

«Арктические сорта переориентировали», — сказал ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона, отметив, что прежде, например, Arco направляли в Великобританию и Нидерланды.

Кроме того, российские арктические сорта сырья начала покупать Индия. Как рассказал промышленный эксперт Леонид Хазанов, Нью-Дели купил в ноябре 6,67 млн баррелей арктической нефти.

Отличительная характеристика арктических сортов — их можно использовать для производства резины, а также в некоторых высокотехнологичных секторах промышленности. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов отметил, что в ресурсе из Восточной Сибири и Арктики меньше серы, чем в экспортной смеси Urals — дизтопливо получается более качественным.

В агентстве добавили, что, как правило, азиаты покупают нефть на Ближнем Востоке — у Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ. Но российская нефть продается со значительной скидкой — гораздо меньше установленного потолка в $60 за баррель. По словам Хазанова, переориентация поставок может быть для Пекина инструментом давления на ближневосточных поставщиков, чтобы добиться более выгодных условий.

На прошлой неделе сообщалось, что российская экспортная нефть Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.