ДТЭК: на Украине существенно сократили генерацию электроэнергии

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о том, что генерация электроэнергии на Украине существенно сократилась. Сахарук предупредил, что неудобства для потребителей могут продлиться дни и даже недели. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм».

«Повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено», — пояснил он.

Ранее в энергетической компании ДТЭК «Киевские электросети» заявляли, что экстренные отключения света в настоящее время действуют в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).