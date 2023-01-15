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Продавцы электроники заявили о росте цен на телевизоры в России на 10% в 2022 году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В прошлом году телевизоры в России подорожали на 10% из-за роста числа дорогих моделей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на участников рынка.

Участники рынка посчитали, что в 2022 году средние цены на телевизоры были выше в диапазоне от 8% до 13% по сравнению с показателями 2021 года. При этом за весь год наблюдались постоянные колебания цен, а с пиковых значений, в итоге, цены снизились в два раза. При этом в премиальном сегменте цены выросли быстрее на фоне ухода западных брендов с рынка.

При этом некоторые продавцы отметили, что рост цен произошел лишь в сегменте дорогих моделей, в то время как в целом по рынку цены снижались до конца года. Кроме того, средние чеки в 2022 году у ряда продавцов оказались на уровне 2021 года.

Аналитики посчитали, что россияне в прошлом году купили чуть более 6 млн телевизоров. При этом больше половины (60%) были моделями с диагональю экрана от 30 до 45 дюймов. Кроме того, в первом полугодии 2023 года цены на телевизоры, все-таки, будут расти на фоне подорожания западных брендов. Однако ситуация постепенно стабилизируется, так как логистика уже налажена с упором на глубокое планирование.

В конце августа газета «Коммерсантъ» писала, что электроника дорожает в дороге из-за повышения цен на перевозки. Сообщается, что теперь требуется $11,5 тыс. логистическим компаниям, чтобы осуществить доставку контейнера морским путем. В феврале они за нее отдавали $6 тыс. Также многие западные компании перестали доставлять контейнеры в Россию ввиду санкционной политики.

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