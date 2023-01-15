Заммэра Ефимов анонсировал постройку завода вентиляционного оборудования в Некрасовке

Власти Москвы передали в аренду компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» участок земли для возведения производства вентиляционного оборудования. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает АГН «Москва».

«На юго-востоке столицы компания вложит около четырех миллиардов рублей, при этом на предприятии появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест. Специалисты компании уже разработали план по масштабному производству технически сложного вентиляционного оборудования», — отметил Ефимов.

По его словам, новый завод расположится в Некрасовке на участке 5,5 гектар. Договор аренды земли заключен на пять лет, за которые компания должна построить завод площадью 37 тыс. кв. м.

«Фабрика Вентиляции ГалВент» – основное предприятие по производству систем вентиляции для жилищного строительства и промышленных объектов в России.

В конце декабря телеканал «Москва 24» сообщил, что в районе Бирюлево-Западное на юге Москвы открылось новое производство кузовных деталей для автомобилей. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.