Twitter начал предлагать компаниям бесплатную рекламу на фоне ухода брендов с платформы

Руководство соцсети Twitter начало предлагать рекламодателям компенсацию рекламных расходов на сумму до $250 тыс. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на электронные письма компании.

В соответствии с письмами, до 28 февраля на размещение рекламы на платформе должны потратить $500 тыс.

Как рассказали газете рекламодатели, деньги могут использовать для покупки продвигаемых твитов во время Суперкубка NFL — ежегодной финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая считается важнейшим периодом продаж рекламы.

В 2022 году, согласно исследованию Sensor Tower, 75 из 100 крупных брендов (в том числе фармацевтическая компания Pfizer, авиакомпания United Airlines Holdings Inc., а также автопроизводители General Motors Co. и Volkswagen AG) не стали размещать рекламу в соцсети предпринимателя Илона Маска.

Ранее 14 января издание Business Insider написало, что проживающий в США миллиардер ($306,9 млрд) Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter за $44 млрд, призвал пользователей интернета к выработке способности на время отказываться от соцсетей.