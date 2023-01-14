В России в декабре начал восстанавливаться объем продаж игровых приставок

Рынок игровых приставок в России в декабре начал расти, благодаря параллельному импорту, после сокращения на 30% в денежном выражении за прошлой год из-за дефицита товара. Об этом сообщил руководитель группы закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров сети магазинов «Ситилинк» Иван Поликарпов, написало агентство ТАСС.

«В 2022 году из-за ухода брендов рынок консолей снизился в денежном выражении более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. В марте на рынке образовался дефицит игровых приставок. Во второй половине года наладились цепочки параллельного импорта, ситуация стабилизировалась и рынок замедлил падение», — сказал Поликарпов.

По его словам, в четвертом квартале (октябрь — декабрь) в сети магазинов пользовались высоким спросом игровые приставки, в том числе из-за сезонного фактора. В декабре спрос был даже выше в четыре раза относительно октября.

Представитель торговой сети спрогнозировал дальнейшее увеличение объема продаж отрасли в 2023 году.

На этой неделе пресс-служба сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что дисковые версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One стали самыми продаваемыми консольными играми 2022 года в России.