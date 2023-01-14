Аналитики предрекли курс биткоина в диапазоне от $5 до $25 тысяч в 2023 году

В 2023 году курс биткоина может варьироваться в диапазоне от $5 тыс. до $25 тыс. в зависимости от условий и решения ФРС США. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на мнения аналитиков.

Опрошенные аналитики указали на то, что курс биткоина в 2023 году может снизиться до $5–10 тыс. Это произойдет из-за того, что реальных предпосылок для роста стоимости главной криптовалюты пока нет. Однако если ФРС США примет меры по стимулированию экономики в середине года, то цена биткоина может достичь $23–25 тыс.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в начале января курс биткоина стал расти из-за новостей об инфляции в США за декабрь. Полученные данные дали надежду на то, что ФРС США не будет повышать ключевую ставку. Также к росту стоимости биткоина прибавились положительные новости с судебного разбирательства по банкротству биржи FTX. В этом случае найденные $5 млрд на счетах компании помогли смягчить негативные прогнозы по поводу новой волны банкротств.

Аналитики посчитали, что курс биткоина может смениться в ближайшее время из-за возможных исков со стороны регуляторов к криптопроектам. Кроме того, нельзя исключать влияние состояния мировой экономики и действия регуляторов в ряде стран.

12 января аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что рост биткоина более $18 тыс. является началом большой коррекции стоимости первой криптовалюты, что в итоге приведет к ее значительному росту.