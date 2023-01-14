Глава АРБ Тосунян заявил, что в ипотеке могут отказать из-за небольшого первоначального взноса

При внесении первоначального взноса за жилье в размере менее 20% от стоимости может произойти отказ в выдаче ипотеки. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Банк особо обращает внимание на первоначальный взнос. Если заемщик в состоянии внести более-менее весомую часть первоначального взноса — это работает в его пользу. Если он хочет сделать его меньше 20 процентов, то это уже является поводом для отказа», — отметил Тосунян.

По его словам, банк также всегда обращает внимание на кредитную историю заемщика. Кроме того, немаловажным фактором является платежеспособность клиента. То есть банк всегда смотрит, есть ли у человека возможность погасить кредит, какой его уровень доходов.

Он добавил, что банк может отказать в выдаче ипотеки при ситуации, когда у заемщика уже есть проблемы с другими кредитами. В целом же, есть много и других причин, по которым могут оказать в выдаче ипотечных средств. Главное, что человек должен быть платежеспособен и не должен тратить на кредит больше 50% от дохода.

13 января РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщил, что в конце 2022 года уровень отказов кредитных организаций по выдаче ипотечных займов перевалил за 46%. Это стало историческим максимумом за всю историю наблюдений, которые осуществляются с 2017 года.