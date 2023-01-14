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Авиакомпания «Аврора» прокомментировала сообщения о проблемах с полетами самолетов Канады

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Depositphotos

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» осуществляет полеты с соблюдением всех норм безопасности и на исправных воздушных судах. Об этом заявил РБК официальный представитель перевозчика Артур Ди.

Он прокомментировал публикацию, связанную с сокращением полетов на канадских самолетах DHC-6 в Приморье якобы из-за проблем с ремонтом турбовинтовых моторов PT6A производства Pratt & Whitney Canada.

Отмечается, что на фоне санкций в отношении авиаотрасли РФ со стороны Запада, на обслуживание самолетов уходит существенно больше времени.

«Из-за санкций определенные вопросы по закупке и ремонту запчастей возникают, но они успешно решаются нами совместно с федеральными и региональными властями и Росавиацией...», — добавил Артур Ди.

Продолжается взаимодействием с ведущими авиационно-техническими центрами РФ, обратил внимание представитель «Авроры».

В настоящий момент при планировании расписания полетов «Аврора» учитывает целый ряд факторов, в том числе прогнозируемый спрос и пассажиропоток, сказал Артур Ди.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании в 2022 году сократили объем перевозок на 14%, до 95 млн пассажиров.

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