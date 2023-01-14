Аналитик Смит предрек рост транзита газа из России через Украину после похолодания в Европе

Спрос на газ из России в Европе сейчас на низком уровне из-за теплой погоды, но с приходом холодов в ближайшие дни поставки российского топлива через Украину могут серьезно возрасти. Об этом РИА Новости заявил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

«Теплая и ветреная погода в Европе с 20 декабря резко снизила спрос на газ. Изъятия из хранилищ были очень низкими. Погода должна нормализоваться со следующего понедельника, так что, возможно, экспорт вырастет», — отметил Смит.

В публикации указали, что поставки газа в Европу через украинскую территорию с конца мая держались на стабильном уровне в 40-43 млн кубометров в сутки. Однако 4 января 2023 года показатель опустился до 38 млн кубометров. После чего в течение восьми дней подряд поставки сохранялись на отметки в 35,5 млн кубометров.

Ранее в субботу председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергозависимости от России увенчались успехом. Она отметила, что страны Евросоюза компенсировали поставки российского газа за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других поставщиков.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от энергоресурсов из Российской Федерации в течение ближайших 10-20 лет.