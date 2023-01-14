Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин предложил расширить использование авансов из ФНБ для инвестпроектов

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В Минфине разработали проект, который может расширить возможности использования авансов для инвестиционных проектов при использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что расширение возможностей по использованию авансов для инвестпроектов за счет средств ФН необходимо из-за того, что в новых проектах существенно уменьшилась доля внебюджетных источников.

По данным Минфина, с введением новых правил также сохранятся ограничения на использование средств ФНБ для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и прочих услуг. Учитывая, что такие услуги почти никак не влияют на реализацию проекта, они могут быть профинансированы лишь за счет средств вне бюджета.

В ведомстве добавили, что новые правила помогут увеличить прозрачность расчетов и оптимизируют работу банков, которые обслуживают поставщиков. Кроме того, новый подход должен поднять оперативность доведения средств ФНБ до участников проекта.

30 декабря Минфин России утвердил новую нормативную структуру российского ФНБ. В соответствии с ней средства ФНБ запрещено вкладывать в активы, номинированные в доллары США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть