Минфин предложил расширить использование авансов из ФНБ для инвестпроектов

В Минфине разработали проект, который может расширить возможности использования авансов для инвестиционных проектов при использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что расширение возможностей по использованию авансов для инвестпроектов за счет средств ФН необходимо из-за того, что в новых проектах существенно уменьшилась доля внебюджетных источников.

По данным Минфина, с введением новых правил также сохранятся ограничения на использование средств ФНБ для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и прочих услуг. Учитывая, что такие услуги почти никак не влияют на реализацию проекта, они могут быть профинансированы лишь за счет средств вне бюджета.

В ведомстве добавили, что новые правила помогут увеличить прозрачность расчетов и оптимизируют работу банков, которые обслуживают поставщиков. Кроме того, новый подход должен поднять оперативность доведения средств ФНБ до участников проекта.

30 декабря Минфин России утвердил новую нормативную структуру российского ФНБ. В соответствии с ней средства ФНБ запрещено вкладывать в активы, номинированные в доллары США.