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Аналитик перечислил виды инвестиций, которых стоит избегать

Аналитик Эшкинин призвал отказаться от вложений в бумаги третьего эшелона

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Depositphotos

Аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Эшкинин в интервью агентству «Прайм» рассказал об инвестициях, которых стоит избегать.

Он отметил, что начинающим инвесторам лучше отказаться от вложений в бумаги третьего эшелона, потому что их капитализация из-за низкой ликвидности может как резко обвалиться, так и вырасти в разы.

Также, по словам эксперта, стоит воздержаться от вложения денег в облигации эмитентов с высоким показателем обязательств. Эшкинин предупредил, что в 2023 году вероятность банкротств компаний выше и есть риск потерять все инвестиции.

Кроме того, аналитик рекомендовал избегать любых «хайп-проектов». Помимо прочего, Эшкинин предостерег на фоне приближающейся рецессии в мировой экономике от вложения в высокотехнологичные компании.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что самыми прибыльными считаются вложения в золото и валюту в 2023 году.

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