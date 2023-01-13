В Банке России сообщили, что объем наличных денег в стране впервые превысил 16 трлн рублей

Объем наличных денег в обращении в России на 1 января составил рекордные 16,3 трлн руб. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Относительно 1 декабря 2022 года показатель увеличился на 788,8 млрд руб. или на 5%. По сравнению с январем 2022 года объем наличных в обращении в стране вырос на 16,2%.

Также в Центробанке сообщили, что денежная база в широком определении на начало 2023 года составила 24,4 трлн руб. — за последний месяц этот показатель вырос на 14% или чуть более 3 трлн руб.

На прошлой неделе управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов выразил мнение, согласно которому наличные в обращении в России по итогам 2022 года могут превысить совокупный объем в 16 трлн руб., однако тренд вряд ли закрепится в последующие месяцы в неизменном виде.

Во второй половине октября газета «Известия» написала, что объем наличных на руках у россиян второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей на фоне введения частичной мобилизации.