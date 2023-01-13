«Известия»: россияне набрали кредитов на рекордные 27 трлн рублей к концу 2022 года

К началу декабря 2022 года объем суммарного кредитного портфеля россиян впервые превысил отметку 27 трлн рублей и составил 27,09 трлн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 10%, или на 2,5 трлн, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

«Объем долгов россиян перед кредитными организациями впервые превысил 27 трлн рублей. Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го и составил 27,09 трлн против 24,6 трлн рублей», — говорится в материале.

При этом подавляющая часть кредитных обязательств россиян пришлась на ипотеку — на ее долю пришлось более 80% долгов граждан. Рост закредитованности россиян может быть обусловлен относительно низкими процентными ставками в сегменте льготного кредитования. В общей сложности на начало 2023 года размер выданных ссуд по потребительским займам составил около 12 трлн рублей, уточняется в статье.

12 января генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев объяснил рост закредитованности россиян традиционным ростом новогодних затрат. При этом расплачиваться за подарки граждане часто предпочитают именно с помощью займовых денежных средств.